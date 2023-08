Kuusakoski: autoromude hind on hüppeliselt tõusnud

Kollamaa seostab romude müügi kasvu automaksu aruteluga, kuigi ta nendib, et maksuga seoses on palju segadust. «Riigi kava kohaselt hakkab automaks kehtima tuleva aasta juulist ning aastamaksu tuleks esimest korda tasuda 2024. aasta augustis poole aasta eest. Tasub meelde tuletada, et igal sõidukil on jalajälg loodusele, seega on väiksemad ja vähem saastavad sõidukid ainuõige suund,» ütles ta.