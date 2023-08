Millised aktsiad on Luminoris investorite lemmikute seas?

Nendele ettevõtetele järgnevad USA e-kaubandushiid Amazon ja USA krüptovaluutabörs Coinbase. Balti investorite seas olid väga populaarsed ka tehingud suurte tehnoloogiaettevõtetega nagu Alibaba, Microsoft, Alphabet, Apple ja NVIDIA. Viimane on spetsialiseerunud arvutitehnikale, eriti graafikaprotsessoritele ning on laialdaselt tuntud oma uuenduslike tehnoloogiate poolest, mida kasutatakse erinevates tööstusharudes. «Tänu nende suurte tehnoloogiaettevõtete tugevatele majandustulemustele ja tehisintellekti läbimurdele kasvasidki nende aktsiad kiiresti,» ütles Luminori pensioni- ja investeerimistoodete Baltikumi arendusjuht Hannes Kuusk.

Euroopa ettevõtetest oli investorite huvi suunatud Saksamaa autotootjatele Volkswagen ja Mercedes-Benz ning Prantsusmaa finantsteenuste pakkujatele BNP Paribas ja Societe Generale. Hannes Kuuse sõnul on tänavune aasta olnud investeerimisturgudele seni küllaltki positiivne. «Pärast eelmise aasta esimeses pooles kogetud langust on turud taastunud ning praegu on USA ja Euroopa suuremate börside indeksid jõudnud aasta kõrgeimale tasemele. Ka üks investorite lemmikuid ja mullu järsult kukkunud Tesla aktsia hakkas selle aasta alguses oma kaotatud väärtust tasa tegema ning Baltikumi investorite usk sellesse ettevõttesse püsib endiselt tugev,» rääkis Kuusk.