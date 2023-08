Valge Maja: Biden kutsub reformima IMF-i ja Maailmapanka

Valge Maja riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan ütles, et need kaks peavad pakkuma paremat alternatiivi arengu toetamiseks ja rahastamiseks Hiina sunniviisilisele ja jätkusuutmatule laenamisele Pekingi nn Vöö ja Tee algatuse raames.

«Me oleme kuulnud valjult ja selgelt, et riigid soovivad, et me suurendaksime oma toetust nende ees seisvate väljakutsete suhtes,» ütles Sullivan ajakirjanikele.