Horvaatia pakub Ukrainale teraviljaekspordiks oma sadamaid

Ukraina president rääkis kohtumisel olukorrast lahinguväljal, Ukraina väe pealetungist ja muredest, millega see silmitsi seisab.

Zelenskõi rõhutas, et Ukraina on valmis jääma ka edaspidi üleilmse toidujulgeoleku tagajaks ning on huvitatud uute võimaluste leidmisest maailmaturu toiduga varustamiseks, millest üks võiks olla Horvaatia.