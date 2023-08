Nordeconi suuromanik jäi mullu suurde kahjumisse

AS-i Nordic Contractors kontsern on ehitus- ja kinnisvaraturul tegutsev ettevõte, mis pakub oma teenust läbi tütarettevõtete. Nordic Contractorsi enda tegevus on keskendunud juhtimis- ja analüüsialase toe andmisele nii läbi esindatuse tütarettevõtete nõukogudes kui ka tihedas suhtlemises ettevõtete tegevjuhtidega kontserni arengut ja investeeringuid puudutavates küsimustes, selgub ettevõtte majandusaasta aruandest.

Olulisimate ettevõtetena kuuluvad Nordic Contractorsi konsolideerimisgruppi Nordecon, milles Nordic Contractorsil on 52,5-protsendine osalus, ja kinnisvaraarendusettevõtted AS Arealis ja Arealis Holding AS.

Kontserni peamine tellija, transpordiamet, tühistas 2022. aastal mitmed juba välja kuulutatud hanked ning on oluliselt vähendanud investeeringute mahtu, nentis juhtkond. See mõjutab oluliselt kõrgete püsikuludega rajatiste segmendi tulemust. Teedeehitusse tehtavate investeeringute järsust vähenemisest tingituna on kontsern teinud ka juba ümberkorraldusi, reorganiseerides kontserni teedeehituse valdkonna, et läbi dubleerivate tegevuste kaotamise tagada ressursside efektiivsem kasutus ning kasumlikkus.