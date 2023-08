Kinnisvaramaakler annab nõu: mida peaks iga üliõpilane enne üürilepingu sõlmimist teadma?

Pärl Kinnisvara maakler Heidi Kivirand paneb kõigile üürikodu otsijatele südamele seda, et enne otsuse langetamist tuleks kindlasti kuulata oma sisetunnet. «Üüritavast korterist saab sinu kodu pikaks ajaks. Seepärast soovitan alati mõelda ja vaadata, kas korter on sisustus ning disain vastab sinu vajadustele ning ootustele,» ütles Kivirand.

Samuti tuleks läbi mõelda, milline on üliõpilase eelarve. Pea meeles, et lisaks igakuisele üürimaksele lisanduvad summale ka kõrvalkulud, milleks on kommunaalid, TV- ja internetiteenused ning mõnes piirkonnas ka näiteks parklakoht autole. «Ole tähelepanelik, sest tihtilugu võib odavana näiv üürihind vanemas majas oleva korteri puhul tuua kaasa suured kommunaalkulud või remondifondi maksed,» hoiatas kindlustusseltsi Gjensidige Eesti esindaja Raido Kirsiste. Seetõttu on mõistlik korterit vaatama minnes küsida näiteks eelmise talve kommunaalide arveid, et oleks orienteeruv arusaam sellest, mis summaga peaks lisaks üürile arvestama.