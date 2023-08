Juhan Parts automaksust: see on naeruväärne algatus

Ansip: kütuseaktsiis aitab vähendada õhu saastamist

Samuti ei poolda automaksu Andrus Ansip, kes on sarnasel arvamusel Juhan Partsiga. «Eestis on suhteliselt kõrge kütuseaktsiis,» ütles Ansip ERRi uudistesaatele « Aktuaalne kaamera ». Ansipi hinnangul on kütuseaktsiis sobiv meede, mis aitab vähendada õhu saastamist ning automaks pole seega vajalik. Ansip oli peaminister üheksa aastat, aastatel 2005 kuni 2014.

«Kõik need igasugused automaksud ja muud asjad, mis võibolla täna on uudised, siis nii nagu eile (20. augustil – toim) laulis Singer Vinger presidendi juures, et homseks on see makulatuur. Päriselt oluline on see, et meie julgeolek oleks tagatud,» ütles Rõivas «Aktuaalsele kaamerale».