Omniva avab üle Eesti uuenenud postkontorid

«Posti- ja pakiteenus areneb kiiresti. Vaatamata sellele, et üha rohkem eelistatakse pakiautomaate, on jätkuvalt postiteenuseid, mida soovitakse teha just postkontoris kohapeal. Uuenenud postkontorites on loodud kaasaegsed tingimused uue põlvkonna postiteenusteks,» ütles Omniva juhatuse liige Kristi Unt pressiteates.

Teisipäeval avab uues asukohas uksed uuenenud postkontor Sillamäel. Postkontorid avatakse sel sügisel lisaks ka Raplas, Narvas, Pärnus, Viimsis, Kohtla-Järvel, Maardus, Kärdlas, Tallinnas Lasnamäel, Tabasalus, Laagris, Tartus Ringteel ja Jõgeval. Osades kohtades uuendatakse kontorit senises asukohas, mitmed postkontorid kolitakse uude ja käidavamasse asukohta, et tulla teenustega inimestele lähemale.

Postkontorites on varasemast rohkem tähelepanu pööratud ka keskkonna säästmisele – müügil on loodussõbralikud pakendid ja pakkelahendused. «Tulime välja pakendite «võta ja jäta» keskkonnasäästliku lähenemisega, mis võimaldab kasutatud pakendid kontorisse jätta, et järgmised kliendid saaksid oma saadetised nendega teele saata,» selgitas postifirma juhatuse liige.

Postkontoris on kingipood

Uue sisekujundusega postkontoris on ühe uuendusena ka Omniva oma kingipood, kust saab osta raamatuid ja erinevaid meeneid. Veel leiab valikust traditsioonilisi postmarke, postkaarte ja teisi postitooteid. Saalis on kesksel kohal pakkelaud, kus kliendid saavad saadetised, näiteks kingitused ise kohapeal ära pakkida ja need koheselt teele panna. Lisaks on avatud ligipääsudega teenindusletid, kus teenindajad aitavad vormistada soovitud postiteenuseid.