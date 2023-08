Riik leevendab väikeelamute renoveerimitoetuse tingimusi

Samuti lihtsustub taotlemine tänu standardiseeritud ühikuhindade loogika juurutamisele. Kliimaministeeriumi ehituse asekantsleri Ivo Jaanisoo sõnul tähendab see seda, et ühikuhinnaga toetatavale tegevusele määratakse kindel toetussumma. «Summat ei suurendata ega vähendata, kui tegevus kujuneb eeldatust kallimaks või odavamaks. Väljamakse alusena ei ole vaja esitada arvet ja selle tasumist tõendavaid dokumente – piisab sellest, et tööd on nõuetekohaselt teostatud,» selgitas ta.