KMG Infra rajab kaitseväele uue tulejuhtimistorni

«Meie jaoks on tähtis, et saame oma kogemusi ja oskusi rakendada Eesti kaitsevõimet toetava taristu rajamisel ning et meie inseneritehnilised teadmised riigikaitses rakendust leiavad. Antud vaatlustorni puhul on tegemist üle 50 meetri kõrguse raudbetoonist rajatisega, mis lisaks kaitsejõudude õppuste läbiviimisele võib olla abiks ka metsatulekahjude õigeaegsel avastamisel,» rääkis KMG Infra OÜ juhatuse liige Indrek Pappel.