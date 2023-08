Venemaa ähvardab oligarhi ettevõtte riigistamisega

Ametivõimud on esitanud hagi Araabia Ühendemiraatides elava oligarhi Andrei Melnitšenko vastu, teatas Financial Times.

Kohtuasjas, mis esitati selle kuu alguses Siberis asuvas Krasnojarski linnas, väidetakse, et viis aastat tagasi toimunud elektrijaamaoperaatori Sibeco omandamine Melnitšenko poolt oli korrumpeerunud.

Venemaa riigiprokurörid plaanivad nüüd Sibeco konfiskeerida ja riigistada. Melnitšenko esindaja kinnitas FT-le, et ta sai hagiavalduse ja et juriidiline meeskond töötab asjaga. Kohtuistung on kavandatud septembri alguseks.