Võileivakett Subway võidakse lähipäeval maha müüa

Subway, mis on tuntud oma pikkade võileibade ja kiirtoitlustusrestoranide poolest, on olnud enam kui viis aastakümmet kahe asutajaperekonna omanduses. Wall Street Journal teatas jaanuaris, et ettevõte uurib müügivõimalusi. Veebruaris teatas Subway, et on palganud nõustajad, kes aitavad protsessi juhtida.