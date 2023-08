Idufirmade seas tegid kiireima kasvu süvatehnoloogia ettevõtted

Startup Estonia süvatehnoloogia valdkonna juht Vaido Mikheim sõnas, et uuenduslike tehnoloogiate loomisele suunatakse maailmas ning Eestis järjest suuremat tähelepanu. «Ühelt poolt on aeg küps iduettevõtete asutajate jaoks, kellel on piisavalt kogemusi, et panna end proovile kõrgtehnoloogilises valdkonnas. Teisalt näevad investorid just süvatehnoloogiates täna tulevikuvõimalusi ning sealt oodatakse järgmisi läbimurdeid, mis lisaks majanduskasvule panustavad keeruliste globaalsete väljakutsete lahendamisse,» selgitas Mikheim pressiteates.

Startup Estonia hallatava andmebaasi andmetel tegutseb täna Eestis 128 iduettevõtet, mille tegevusalaks on süvatehnoloogia. Valdkonnas tegutsevad Eesti iduettevõtted on aasta esimese kuue kuuga riigile tasunud 16,1 miljonit eurot tööjõumakse, mida on 45 protsenti enam kui 2022. aasta esimesel poolaastal. Süvatehnoloogia idufirmades töötab täna 1615 inimest ehk 16 protsenti kõigist Eesti idusektori töötajatest ning võrreldes mullu sama ajaga on töötajate arv kasvanud 12 protsenti.

«Kui vaadata, et idusektoris tervikuna kasvas töötajate arv poole aastaga vaid 1 protsendi võrra, siis on selgelt näha, et süvatehnoloogia valdkonna areng on hetkel sektori keskmisest ees. Ka käibe kasvust ja investeeringute kaasamise statistikast näeme, et fookus liigub traditsioonilistest tarkvarapõhistest valdkondadest uute tehnoloogiate ja innovatsiooni loomisele,» märkis Mikheim.

Eesti süvatehnoloogia idufirmad tegid esimesel poolaastal kokku üheksa rahastamistehingut summas 30,5 miljonit eurot. Suurimad investeeringud kaasasid Efenco, 12,3 miljonit eurot, Roofit.solar 6,5 miljonit eurot, Vok Bikes 3,8 miljonit eurot, Elmo 2,6 miljonit eurot ja Value.Space 2,1 miljonit eurot.