PRFoods jäi äsja lõppenud majandusaastal napilt kasumisse

Aprillist juunini väldanud majandusaasta viimase kvartali käive oli 25 protsenti väiksem kui aasta varem, langedes 5,3 miljonilt eurolt 4 miljonile eurole. Kvartali tulemuseks kujunes siiski 500 000-eurone kahjum, samas aasta tagasi oli neljanda kvartali kahjum 1,5 miljonit eurot, teatas PRFoods börsile.

Käibekukkumise taga on kontserni Rootsi ja Soome ettevõtete võõrandamine. Tegevuse kese on nüüd Suurbritannia ja Eesti kalakasvatus ning tootmine. «Kolmest üksusest kaks olid aasta baasil kasumis – kalakasvatus ja Suurbritannia, Eesti veel kahjumis,» märkis juhatuse liige Indrek Kasela börsiteates, selgitades, et neljas kvartal ongi kalakasvatuses traditsiooniliselt negatiivse tulemusega, kuna siis algab kasvatustega seotud kulude periood. Samuti oli viimases kvartalis kasumlikkus Ühendkuningriigis surve all, tingituna äkilisest ja nüüdseks taandunud lõhe hinna tõusust.

«Meie tulemus olnuks parem, kui meie eksklusiivne edasimüüja Soomes poleks lõpetanud mai keskel koostööd. Lühiajaliselt on see tagasilöök, aga pikaajaliselt positiivne pööre, kuna me saame uuesti hakata Soome jaekettides otse müüma,» kinnitas Kasela. 2024. aastast lõppeb Soomes kontserni konkurentsikeeld ja ettevõte loodab juba esimesel aastal taastada müügid Soome mitme miljoni euro ulatuses.

«Kõrged toiduhinnad Eestis ja valitsuse plaan tõsta käibemaksu, mõjutab negatiivselt käibekasvu, tõstab inflatsiooni Eestis ning samuti Eesti tööstuste konkurentsivõimet. Ees on väljakutsed, aga uue juhtkonnaga olen veendunud, et saavutame kasumlikkuse ka Eesti tootmisüksuses järgmisel aastal,» lisas juhatuse liige.

Ühtlasi on ettevõttel kavas rajada kalakasvatus Saaremaal Tagalahes – kasvatusluba on kinnitatud ning hoonestusõiguse seadmine peaks toimuma septembris.