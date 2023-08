Michal vahetab RMK nõukogu välja ja ütles, mida ta firmalt ootab

Omaniku ootustes on rõhutatud ka vajadust suurendada riigimetsade puiduressursi juurdekasvu ja raietegevuste läbipaistvust ning RMKd kohustatakse esitama raiemahu prognoos järgmiseks sajaks aastaks. «Pikk vaade aitab pakkuda kindlust nii biomajanduse valdkonnas tegutsevatele ettevõtetele kui ka igaühele, kellele on metsa hea käekäik oluline. Ühiskonna ootus on puidu ja metsa kõrgemale väärindamisele, selgus tuleviku suhtes aitab ka ettevõtlusel investeerida kõrgema väärtusega toodete loomisesse,» sõnas Michal. Riik soovib, et RMK sektori liidrina looks metsades toimuvast kaasaegse avaliku digitaalse ülevaate. «Läbipaistvus metsas toimuva suhtes on väga tähtis. Metsaandmete usaldusväärsus ja lihtne kättesaadavus on siin võtmeks. Selles loodan RMK-lt kui valdkonna liidrilt eestvedaja ja uuenduste esilekutsuja rolli täitmist,» lisas ta.