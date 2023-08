ÜLEVAADE ⟩ Lapsele raha kogumine – kas kasvukonto, rahakasvataja või kasvuhoius?

Kuigi pankades on tooteid, kus sees on sõna kasv, on erinevad need teineteisest väga palju, kuna on investeerimis- ja säästutooted või suisa kindlustustooted.

LHV kasvukonto

LHV kasvukontol saab alates ühest eurost investeerida börsil kaubeldavatesse fondidesse või üksikaktsiatesse.

Täiskasvanutel puudub esimesel aastal haldustasu, hiljem on see praeguse hinnakirja järgi 0,02% kuus, ehk vähemalt 0,5 eurot kuus, üle 30 000 euro puhul 0,01%. Alla 26. aastastele isikutele on haldustasu null eurot ehk see on tasuta.

Tuleb koostada investeerimisportfell, kus määratakse ära kuni kümme aktsiat või fondi. Fondidest on lisaks aktsiafondidele esindatud ka kuld, hõbe, kinnisvara kui ka krüptorahad. Aktsiad saab valida etteantud USA suurettevõtte omade seast. Samas tuleb ära valida ka nende rahapaigutuste osakaalud portfellis.

Kasvukonto on soodne võimalus väikeste summade investeerimiseks, kuna ostutehingu tasu on vaid 1% summast. Müügitehingud on tavahinnakirja alusel ehk oluliselt kallimad, kuid toote mõte on, et seda ei hakata kasutama kauplemiseks. Müügi korral kehtib LHV fondidel 1% tehingutasu, maksimaalselt kolm eurot. Teistele väärtpaberitele rakendub teenustasu 0,14% summast, kuid vähemalt üheksa eurot.

Kuigi raha saab kanda endale sobival ajal ja summas, soovitatakse muuta see regulaarseks kasutades püsikorraldust. Soovitatakse ka kasutada mikroinvesteerimist. See tähendab, et iga deebetkaardimaksega investeerid kuni ühe euro kasvukontole, kuna kaardimaksesummad ümardatakse üles kuni täiseuroni.