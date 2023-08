Pahane elektriauto omanik: Enefiti arusaamatu tegevus jätab mind talvel tee äärde

Kuigi pealtnäha on tegu igati positiivse teatega, valmistab see paljudele elektriautode omanikele tegelikult hoopis meelehärmi. Nimelt põhinevad vanad Elmo kiirlaadijad Jaapani CHAdeMO standardil, uued laadijad toetavad aga CSS-nimelist lahendust. Kuna otsikud on erinevad, ei saa CHAdeMO'd toetavaid autosid moodsate laadijate taha ühendada. Ehk praktikas: Nissan Leafide ja Mitsubishi i-Mievide omanikel jäi uuenduse tõttu lihtsalt 37 avalikku laadimispunkti vähemaks.

Vastab Enefit Volti äriarendusjuht Kert Pääbo

Miks ei paku Enefit Volt Elmo laadimisjaamade uuendamise järel enam CHAdeMO pistikuga laadimisvõimalust?

Enefit Volt pakub klientidele Eesti suurimat laadimisvõrku, mis katab igat tüüpi elektriautode vajadused. Praegu on meie võrgus 197 laadijat, kusjuures CHAdeMO otsikuid on kiirlaadimisvõimalustest endiselt enim: 138. Maailmas domineerivaks tõusnud CCS-laadimisstandardi otsikuid on 105 ja universaalseid, aeglasemat laadimist võimaldavaid Tüüp2 otsikuid 151.

Peamised CHAdeMO kiirlaadimisstandardit kasutavad elektriautod on Nissan Leafid ja elukaare lõppu jõudvad n-ö kvoodiautod Mitsubishi i-Mievid. Peaaegu kõikide elektriautotootjate uued mudelid on ehitatud CCS-standardile, sh ka Nissani uus mudel Ariya. See tähendab, et CHAdeMO laadija kasutajate osakaal kogu elektriauto omanikest pidevalt väheneb.

Milline on CHAdeMO autoomanike perspektiiv?

Me ei lõpeta CHAdeMO standardiga laadimise pakkumist, küll aga arvestame võrgu laiendamisel elektriautode turu trendidega, mis näitavad selgelt CCS laadimishuviliste kasvu. Kuna CHAdeMO laadimisstandardi kasutajaid on endiselt arvestatav hulk, säilitame CHAdeMO laadimise järgnevateks aastateks piirkonna põhiselt, et peamistes linnades ja maanteedel oleks laadimisvõimalus tagatud.

Aasta alguses lisasime võrku täiendavalt ka seitse ABB Terra 184kW laadijat, millel on üks otsik CCS ja teine CHAdeMO. Analoogseid laadijaid lisame Enefit Volti laadimisvõrku veel ka selle aasta teises pooles, et laadijate piirkondlik katvus oleks tagatud.

Kui suur on täna CHAdeMO pistikut vajavate autode hulk Eestis?

Täiselektrilisi sõiduautosid on Eestis ca 4800, millest umbes 1300 kasutavad CHAdeMO laadimisstandardit, nendest ca 500 on Mitsubishi iMievid.

Kokku ca 4800 elektriautost ca 2600 on registreeritud viimase kahe aasta jooksul ja nende seas jääb CHAdeMO standardit kasutavate elektriautode osakaal alla 10 protsendi.

Mis ajaks kaovad CHAdeMO pistikud täielikult teie laadimisvõrgust?

Arendame avalikku laadimisvõrku lähtuvalt klientide tagasisidest ja elektriautode turuprognoosidest, et muuta kiire ja mugav elektriautode laadimine kättesaadavaks nii suuremates linnades, väiksemates asulates, maanteedel kui liikluse sõlmpunktides.

Ka äsja lõppenud laadijate uuendamine oli kantud nendest põhimõtetest ja oleme valdavalt osalt klientidelt saanud positiivset tagasisidet, sest CCS-standardiga sõidukite arv on muutunud valdavaks.

Arvestades, et meie teedel liigub siiski märkimisväärne hulk CHAdeMO-laadimisega sõidukeid, asendasime sel suvel vaid väiksema osa vanadest ELMO laadijatest ja CHAdeMO otsikute arv on endiselt suurem kui CCS otsikute arv.

Kindlasti jäävad CHAdeMO pistikuga laadijad meie võrku alles ka tulevateks aastateks. Samal ajal arendavad oma laadimisvõrke ka teised turuosalised, kes samuti erinevaid laadimisvõimalusi juurde loovad. Kokku on praegu Eestis üle 400 avaliku laadija.