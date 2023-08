Soomlased on jahmunud: Eesti pole enam üldse odav riik

Eestisse puhkama tulnud Katja Salomies ja Hannu Palviainen tõdesid samuti, et Eesti hinnad on viimaste aastatega selgelt tõusnud. «Mitte kohutavalt palju, aga siiski. Õlle hind on kauplustes selgelt tõusnud. Alkohol on siin endiselt soodsam kui Soomes, aga võrreldes varasema ajaga on see kallimaks läinud,» ütles Palviainen.