Luminor: enda tarbimise katmiseks on päikesepaneelid endiselt hea mõte

Julge selgitas, et energiaturul on olukord viimase aasta-poolteisega väga palju muutunud. Kui Venemaa hakkas kasutama gaasi relvana vastuseks Lääne kehtestatud sanktsioonidele, siis korraks kasvas gaasi hind kümnekordseks, mis tõstis järsult ka elektri hinda. Samal ajal on Eestis tuuleparkide kavandatavad investeeringud aastaid seisnud.

Nii hakkaski tema sõnul kiiresti arenema päikeseparkide püstitamine, seda soodustas ka taastuvenergia toetus. «Kui elektrihind jõudis 200–250 euro kanti megavatt-tunni eest, siis tundusid päikesepaneelid kullaauguna,» möönis Julge pressiteates.

Praegu on tema sõnul aga Eestis päikesepaneelide hulk juba selline, et nendega katab ära nädalavahetuse tarbimise sel ajal, kui tööstused seisavad. Samas on aga elektrihind vahepeal märgatavalt langenud.

«Ilmselt on see hetkel veidi üleinvesteeritud valdkond, kus äriplaanid on tehtud kõrgemate hindade peale kui praegu makstakse,» nentis Julge, lisades, et projekte on tehtud vähemalt 3–4-kordsele Eesti tarbimisvajadusele. «Kui kõik need teoks saaksid, siis on selge, et päikesepaistelise ilmaga pole seda võimsust kuhugi panna,» tõdes ta.

See aga ei tähenda tema sõnul seda, et päikesepaneele poleks enam mõtet soetada. Julge sõnul on päikeseparkide rajamine muutunud rohkem enda vajaduste katmiseks. «Näiteks kui sul on külmhoone, millel on lame katus, siis tõesti tasub sinna paneelid paigaldada, aga tuleb teha investeering sellises mahus, et katab oma tarbimise ära,» rõhutas Julge.

Julge juhtis tähelepanu ka sellele, et sealjuures on nutikas juurde hankida ka salvestusvõimekus. «Juba on olemas võimsad akud, mida kindlasti tasub endale koos päikesepaneelidega osta,» märkis ta. Nii on võimalik päeval päikesega energiat salvestada ja öösel aku abil näiteks seda sama külmhoonet jahutada.

«Samuti kui oled energiabörsil, siis saad odavama hinnaga selle aku täis laadida ja kallimal ajal kasutada,» selgitas Julge. Lisaks saab nii tema sõnul reguleerida üle- või puudujääke energiavõrgus. Seejuures maksab Elering suurematele tarbijatele selle eest, et nad õigel hetkel elektrit tarbiksid, et hoida vajalikku sagedust elektrivõrgus.