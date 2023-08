SEB: olukord tööturul läheb hullemaks

«Kui mõnel harul läheb veel suhteliselt hästi, siis kahjuks on olukord kõige keerulisem neist suurimas – puidu- ja mööblitööstuses. Esimeses kvartalis oli puidutöötlemisega hõivatud üle 16 000 inimese, mööblitootmises oli töötajaid ligi 7000. Võib olla üsna kindel, et 2024. aasta alguses pole need numbrid kaugeltki nii kõrged, sest puidu- ja mööblitööstuse peamistel sihtturgudel Põhjamaades ei ole nõudluse taastumist oodata nii pea,» lausus Nestor.

Tööstusel on hambad ristis

Kui vaadata tööstussektori viimase poolaasta majandustulemusi, siis võiks kohandumine uute oludega tema sõnul käia juba täitel tuuridel. Töötukassa andmed suurematest koondamistest veel aga ei räägi. «Viimasel paaril kuul on koondamistest teatanud kõigest üksikud tööandjad ja vastava teate saanud paarsada inimest. Need numbrid on madalamad isegi 2022. aasta sama ajaga võrreldes, kui majanduskonjunktuur oli veel oluliselt parem. Ka registreeritud töötuse määr, mis juulis oli 7,6 protsenti, on endiselt veel madal ja lähedane 2021. aasta seisuga,» ütles Nestor.