Bloomberg: Moskva korraldatud blokaad on osutunud edukaks

Maineka majandusportaali hinnangul tähendab niivõrd suur langus märkimisväärset tagasilööki nii Ukraina majandusele kui ka ülemaailmsele toiduga kindlustatusele. Ja seda hoolimata sellest, et Euroopa Liit on alates Venemaa sissetungi algusest panustanud alternatiivsete marsruutide väljatöötamiseks ca miljard eurot.

Ka USA teatas sel nädalal, et teeb koos Euroopa partneritega, et hoida teraviljaeksport toimivana. Plaan on toetuda senisest enam Doonau jõele. «Võtmeküsimus on jõesadamates,» hindas Oxford Economicsi vanemökonomist Evgenia Sleptsova.