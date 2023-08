Vaktsiinifirma juht teenis aastaga 400 miljonit dollarit

Banceli hiiglaslik teenistus pärines suures osas Moderna aktsiate müügist, mille hind on koroonavaktsiini väljatöötamise järel tublisti rallinud. Kui enne pandeemiat kauples Moderna väärtpaber 20 dollari juures, siis 2022. aasta lõpus oli aktsia hind 180 dollari lähistel. Seejuures on koroonavaktsiin ainus Moderna toode.

Kuigi Bancel on lubanud suure osa sissetulekust heategevusse suunata, on hiiglaslikud summad tekitanud USA avalikkuses palju pahameelt. Eriti seetõttu, et Moderna kavatseb sel aastal vaktsiini hinda USAs neljakordistada. Kui varasemalt müüs Moderna riigiga sõlmitud lepingute alusel vaktsiini hinnaga 26 dollarit doos, siis kommertsturul plaanitakse toodet müüma hakata 110–130 dollariga.