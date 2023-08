Simson rõõmustab: novembriks seatud siht täitus kaks ja pool kuud varem

EL on «palju stabiilsemas olukorras kui ta oli sel ajal aasta tagasi», ütles ta.

Euroopa Komisjon ütles, et reedese seisuga on Euroopa Liit täitnud laomahu 90,12 protsendi ulatuses, mis vastab 93 miljardile kuupmeetrile gaasile.

EL-i liikmesriikides on see tase aga erinev. Hispaanias on gaasihoidlad täidetud 99 protsenti, Prantsusmaal 83 protsenti ja Lätis 77 protsenti.