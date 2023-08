Sügisel on pealinna korteriturul üle aastate parim valik

«Turg oli terve eelmise sügistalvise perioodi rahulik ning nii on igas segmendis täna olemas valik. Samas on viimased kuud olnud selgelt aktiivsemad. Nii tasubki koduotsingud puhkuselt naastes kohe uuesti käima panna, sest selline olukord ei pruugi kaua ei kesta,» andis kinnisvarabüroo analüütik oma hinnangu eelseisvale sügisele kinnisvaraturul.

Vääri sõnul ei suuda tõenäoliselt keegi täna täpselt prognoosida, millisest kaubast esimesena puudus võib tulla, kuid ta on üsna kindel, et üha kasvav turuaktiivsus peagi valikut kahandab.

Vääri selgitas, et iga nii-öelda tarbetu ruutmeeter tõstab tänaseid hindu vaadates kodulaenu suurust mitme tuhande euro võrra. Ühtasi toonitas ta, et ei tohi unustada ka kaudkulusid, nagu transport või vanemate hoonete puhul erinevad parendustööd.

Samal ajal ei tohiks Vääri sõnul kindlasti unustada tõsiasja, et osta on endiselt kasulikum kui üürida. «Ka tänaste hindade juures on laenumakse enamasti väiksem kui samaväärse korteri üürisumma. Isegi kui suurusjärk on sama, vähendate oma kodu puhul igakuiselt laenujääki ja kogute niimoodi ajapikku kapitali,» märkis Vääri, lisades, et pikemas perspektiivis kinnisvara hinnad alati kasvavad.