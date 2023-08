Hiina kinnisvarahiid Evergrande taotleb pankrotikaitset

Ettevõtte hädad on kujunenud Hiina ulatusliku kinnisvarasektori kasvava kriisi sümboliks, mis moodustab suure osa maailma suuruselt teisest majandusest. Paljud kardavad, et see kriis võib levida üle kogu maailma.

Mitmeid suuri arendajaid on tabanud arenev draama, kuna nad ei suuda elamuprojekte lõpule viia, mis on toonud kaasa proteste ja koduostjate poolset hüpoteekide boikotti.

Viimastes New Yorgis esitatud avaldustes taotlesid Tianji Holding ja Scenery Journey, mille valdusettevõte on Evergrande, pankrotikaitset.

Hiljuti teatas ka teine Hiina kinnisvaragigant Country Garden, et järgmisel kuul on oht, et ta ei suuda oma võlakirjamakseid tasuda, olles teatanud, et ettevõtte võlakirjade lunastamisel on suuri ebakindluseid.