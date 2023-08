Uuring ⟩ Ligi pooled soovivad praktika eest saada miinimumpalka

Tasu osas oli väike erinevus nii vanuserühmade kui ka sugude vahel. Nimelt leidis 32 protsenti uuringus osalenud meestest, et praktika tasu võiks olla 1000 eurot kätte, samas kui naiste puhul oli selline ootus 24 protsenti vastanutest.

Kui teistes vanuserühmades jäi sama näitaja alla 30 protsendi, siis 18–29-aastaste seast leidsid 34 protsenti vastanutest, et praktika eest saadav netotasu võiks olla 1000 eurot. Praktika tasu ei pidanud oluliseks 9 protsenti uuringus osalenutest, selgub uuringust.

SEB personali ja koolituse divisjoni direktori Margit Pugali sõnul on mõistetav, et täistööajaga praktika eest soovitakse tasu.

«Reeglina pakuvad ettevõtted praktikakohti suvel. See on samas ka ainus aeg, millal tudengid saavad ja eelistavad täiskohaga töötada, et saada väärtuslikke töökogemusi ning teenida iseseisvalt raha,» selgitas Pugal.