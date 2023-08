Riik muudab taas elektrimüügi tingimusi

«Elektrituruseadus ei näe ette võimalust minna automaatselt tagasi üldteenusele, mis ei sisalda universaalteenuse tootmishinda – sellist teenust enam ei eksisteeri, st, et üldteenuse tarbijad, kellele rakendub universaalteenuse tootmishind, saavad üle minna vaid elektri börsipaketi tarbimisele, mis on hetkel universaalteenuse hinnast odavam,» ütles Piiroja. «Kui elektrimüüjad arvelduses tarbijatega nimetatud alustest lähtuvad, ei ole seadusega vastuolu.»

Juriidiline segadik

Nahkori sõnul on konkurentsiametist talle antud vastus õiguslikult nii segamini, et teda hämmastab, et selline asi üldse välja saadeti.

«Kõigepealt väidavad nad, et ma olen universaalteenusel, siis jälle väidavad, et kuna mul ei ole universaalteenuse lepingut, siis ma ei ole ikka universaalteenusel ja need tingimused mulle ei kehti,» rääkis Nahkor. «Siis nõustuvad nad Eesti Energia väitega, et üldteenuse tingimusi on muudetud 01.10.2022, kuid samal ajal on teadlikud, et tingimusi ei ole alates 01.01.2022 muudetud.»

Õigusliku selguse saamiseks on Nahkor pöördunud ka õiguskantsleri poole. «Saatsin selle edasi juba õiguskantslerile põhjusel, et usaldus selles osas puudub, et amet järsku õiglaselt tegutsema hakkaks,» ütles Nahkor. «Seal on ainult õigustav seisukoht Eesti Energia rikkumiste suhtes.»