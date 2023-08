Arto Aas: Eesti ettevõtjate seas on tekkinud katastroofiline trend

«Vastab tõele, et see oli üldlevinud arvamus, aga nüüd on optimistlikud ootused järjest edasi lükkunud,» ütles Tööandjate Keskliidu juht Arto Aas. «Paremaks pole läinud. Eksport on kukkunud 15-20 protsenti, see on see, mis riiki lisaraha ja jõukust toob. Eesti majandus on viis kvartalit järjest langenud ja kukkumine on olnud Euroopa Liidu kõige sügavam,» rääkis Aas.