8000 eurot seaduseelnõu läbilugemise eest: kliimaministeerium sai kopsaka arve

Kui Eestis mõnda uut seadust juurutada püütakse, saadakse see nii-öelda kaasamise eesmärgil erinevatele ettevõtetele ja ühingutele läbilugemiseks. Viimased saavad seaduse eri kohti kommenteerida ja mõnikord võtavad ametnikud ettepanekuid arvesse.

Seda oli kutsutud kommenteerima ka Elukeskkonna- ja Rahvastikuarengu Selts. Oma tähelepanekute lõppu pani viimane ministeeriumile arve: «Riikliku energia-ja kliimakavas materjali esialgsele üldanalüüsile kulutasid Elukeskkonna-ja Rahvastikuarengu Seltsi juhataja ja ekspert Einar Eiland ja Ringenergeetika Kompetentsikeskuse juhataja ja ekspert Vahur Luhtsalu oma tööaega kokku 40 tundi. Eestis kehtiva seadusandluse alusel on makstakse eksperdile ekspertiisi eest tunnitasu, mis on 10-40-kordne «Töölepingu seaduse» paragrahv 29 lõike 5 alusel kehtestatud tunnipalga alammäär. Alates 1. jaanuarist 2023 on tunnitasu alammääraks 4.30 eurot. Seega kuulub eksperthinnangu eest tasumisele 40 x 4.30 EUR tunnitasu alammäär x 40 tundi = 6880 eurot, millele lisandub käibemaks 1376 eurot. Seega kokku 8256 eurot.»