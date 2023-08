Euroopa gaasimahutid on triiki täis, aga tarbijaid ähvardatakse ikka kõrge hinnaga

Politico andmetel on Euroopa gaasimahutid 90 protsendi ulatuses gaasi täis ning sõltuvuse vähendamine Venemaast käib täie hooga. Gaasi hind ise on samuti korralikult allapoole tulnud: kui Venemaa-Ukraina sõja alguses kerkis maagaasi hind vahepeal 320 euroni MWh eest, siis nüüd kaupleb see allpool 40 euro taset.

Kuid Politicuga kõnelenud eksperdid ütlesid, et see talv tuleb viimane, kus peaks kartma tarneprobleeme ja energianappust. Täis gaasimahutid ei tähenda ka tarbijate jaoks tingimata kõrge hinna probleemi – kui talv tuleb külm, hakkavad ka gaasi hinnad kiirelt tõusma.

Kui enne sõja algust sai Euroopa Liit ca 40 protsenti oma gaasist Venemaalt, siis sel aastal on see number olnud 8,4 protsenti. Vene gaasi kasutavad teistest enam Kesk-Euroopa riigid, teiste seas Austria. Kuid Ukraina on Politico andmetel mõista andnud, et läbi nende territooriumi alates 2024. aasta lõpust enam Venemaa gaasi transportida ei saa – riik uut gaasilepingut Venemaaga ei sõlmi.