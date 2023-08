Uuel kauplusel on 1432 ruutmeetrine müügisaal ning see asub aadressil Kangelaste prospekt 37a, teatas jaekett.

Uue kaupluse avamine Narvas on osa Lidli kauplustevõrgu arendamise strateegiast, mis sai alguse 2022. aasta 3. märtsil kaheksa kaupluse samaaegse avamisega Tallinnas, Tartus, Narvas ja Pärnus. Pärast uue kaupluse avamist on Lidlil Eestis kokku 13 poodi. Jaemüügifirma Lidl on osa Schwarzi jaekontsernist.