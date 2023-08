Reformierakonna ministrid tülis: Michal põrmustas Võrklaeva automaksu-plaani

Michal tahab CO2-põhist maksu

Michal toob välja, et õigesti kujundatuna toetab mootorsõidukimaks nii autostumise vähendamist kui kiirendab säästvamale sõidukipargile üleminekut. «Oluline süsinikdioksiidi (CO2) heite vähendamine toimub aga ainult siis, kui maksu kujundamisel lähtutakse enam keskkonna- ja kliimaeesmärkide saavutamise vajadustest. Maanteetranspordi heidet mitte vähendades on tõenäoline, et käesoleva kümnendi lõpus tuleb riigil kümnete miljonite eurode eest soetada heitmekvoote lubatust suurema koguse CO2 emiteerimise kompenseerimiseks,» rõhutas kliimaminister.

Ka soovib kliimaministeerium rõhutada asjaolu, et registreerimismaksu juures vanusekoefitsiendi arvestamine soodustab vanemate sõidukite importi. «Esiteks arvestades, et aastate jooksul on sõidukite heitmetega seotud nõuded läinud järjest rangemaks, on vanemad sõidukid oma olemuselt keskkonda saastavamad. Sama on ka ohutusalaste nõuetega, mida aastate jooksul on oluliselt täiendatud. Eesti sõidukipargi keskmine vanus on niigi Euroopa Liidu üks suurimaid ning kehtestatava maksu tulemus ei tohi viia keskmise vanuse kasvule, pigem vastupidi. Seetõttu me ei toeta registreerimismaksu puhul ühelgi viisil vanuse komponendi arvestamist,» toonitas Michal.