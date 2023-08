Swedbanki kommunikatsiooni valdkonnajuht Martin Kõrv ütles järgmist: «Meie pakume nii era- kui äriklientidele üleöödeposiiti, mille intress jääb vahemikku 1,4–1,9 protsenti. Lisaks on eraklientidele Rahakoguja, mille intress on 1,75 protsenti. Rahakoguja on Swedbanki raha kogumise lahendus, kust kliendid saavad igal hetkel teenustasuta säästud kas välja võtta või kogujasse juurde lisada, ilma et see mõjutaks aastast 1,75 protsendi suurust intressimäära. Ehk siis teisisõnu see on justkui arvelduskonto, millel on intress 1,75 protsenti.»