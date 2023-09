Kangro ütleb, et rahaga seotud probleemid algavad inimese seest, aga laiemalt on mure selles, et raha – mis tegelikult peaks olema justkui täiesti normaalne nähtus – omab inimeste jaoks tohutult emotsionaalset väärtust.

«Kõige libedam tee on hakata lahterdama, kes on vaene, kes rikas. Misasi see vaesus üldse on? See on ikka suuresti ka mõtteviisiis ja tähenduse loomises kinni. On inimesi, kes suunavad oma tähelepanu sellele, mis on võimalik ning oskavad tähistada elu mitmel moel ning raha ei puutu igal sammul asjasse. Ja siis on teised, kes justkui ohvristavad ennast, käsitledes end hammasrataste vahele jäänuna, ebaõnnestunutena, mh vaesena. Seda sõltumata faktilistest võimalustest,» ütles Kangro.