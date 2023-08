Kas ka Venemaa uus «erioperatsioon» ­ – rubla päästmine, kukub läbi?

Mõnevõrra kallinenud nafta toetab rubla

Venemaa keskpank on asunud intressimäärasid tõstma, aga et rubla ei ole vabalt kaubeldav, siis ei ole seos keskpanga intressimäära ning rubla kursi vahel enam nii otsene. Hiljutine väga järsk intressimäärade tõstmine on Venemaa keskpanga selgituste kohaselt tingitud ennekõike hinnastabiilsuse tagamise motiivist.

«Rubla vahetuskurss on viimasel ajal nõrgenenud järsemini kui inflatsioon Venemaal kiirenenud on. Kõrgem intressimäär pärsib Venemaal sisenõudlust ning võiks tavaolukorras ka pisut ning lühiajaliselt vahetuskursi nõrgenemist pidurdada. Tavapärased seosed vahetuskursi, intressimäära ning hinnastabiilsuse vahel on aga Vene majanduse puhul nõrgemad. Riigi sekkumine kõigile elualadele koos välisinvestorite lahkumisega on viinud selleni, et turumajandusliku loogikaga on Venemaal toimuv järjest vähem seotud. Fundamentaalselt on rubla varasemast nõrgem vaatamata nafta ekspordist laekuva raha jätkuvale sissevoolule. Välisinvestorid lahkuvad riigist ning lahkunud ettevõtete käigus hoidmiseks tarvilikku tehnoloogiat, oskusteavet ning tootmissisendeid on järjest kulukam ja keerukam asendada,» selgitas Luikmel.