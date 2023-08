Majandusanalüütik: Eesti kaupmehed ei saa aru, et teevad endale karuteene

Luminori peaökonomist Lenno Uusküla ütleb, et segadust põhjustavad siin mitu asjaolu. Esiteks, tihti vaadatakse inflatsiooninumbrit aasta baasilt. «Aga inflatsioon ei ole ju oma olemuselt aastane, hinnatõusu saab vaadata eri ajavahemike kohta. Kui öeldakse, et inflatsioon on samm-sammult aasta jooksul alla tulnud, siis mõeldakse aasta jooksul toimunud hinnatõusu. Hinnatõusu tipp oli aga augustis ja pole taandunud järk-järgult vaid taandus hoopis järsult. Alates septembrit on kuust-kuusse hinnatõus olnud enam-vähem ühtlane endiselt tähendades 6 protsendi suurust hinnatõusu aasta jooksul,» rääkis Uusküla. «Kui öeldakse, et inflatsioon on taandunud, on taandunud vahepealne hullumeelne inflatsioon. Jätkub aga endiselt liiga kõrge hinnatõus.»