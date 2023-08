Kinnisvarafirma: Lääne-Virumaale ei taheta fosforiidikaevandamise hirmus maju osta

«Kuna hetkel on fosforiidi kaevandamise idee sõna otseses mõttes ainult idee, siis loomulikult pole ka teada, kuhu täpselt tulevikus kopp maha lüüakse ning kuhu rajatakse suured maardlad. See teadmatus on aga paljud Lääne-Virumaale krunti või maja otsivaid inimesi ära hirmutanud ning ostuotsuseid lükatakse edasi hoolimata taskukohastest hindadest,» nentis Rattasepp.