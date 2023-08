Enamiku kaubamahust kaotanud Operail jäi esimesel poolaastal suurde kahjumisse

«Et jääme esimesel poolaastal kahjumisse, oli ette teada, sest raudteevedu on mahuäri, mille efektiivsus seisneb võimaluses transportida palju korraga. Väikse mahu juures on keeruline kasumlikult opereerida ja kulusid samal määral kärpida. Lisaks oli esimeses poolaastas ka palju erakorralisi kulusid nagu koondamised,» märkis Operaili juhatuse esimees Raul Toomsalu.

«Kuigi selline otsus annab eeskujuliku sõnumi, et Operail ei toeta mingil viisil agressorit, annab see äriliselt tugeva eelise konkurentidele, kes kõik veavad Venemaa ja Valgevene kaupa edasi. Eestis teenitava veotulu osas me muutust paremuse suunas selleks aastaks paraku ei prognoosi,» märkis ta.

Uues olukorras kohanemiseks on ettevõtte töötajate arvu vähendatud poole võrra, kuid töötajaskonda pole siiski võimalik vähendada proportsionaalselt veomahu langusega. «Nii suures mahus koondamine on olnud väga keeruline protsess, sest tegemist on raudteealaste eriteadmistega inimestega. Tähtis on säilitada eriteadmiste kompetents, et mahtusid oleks üldse võimalik tulevikus taastada,» ütles Toomsalu.