Elektrilevi kaheksakordistas teise kvartali kasumi

Investeeringud varustuskindluse tõstmiseks ja tootjate liitumisvõimaluste arendamisse on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes tõusnud 78 protsenti 43 miljoni euroni, teatas Elektrilevi.

«Selle aasta teises kvartalis oleme investeerinud varustuskindluse tõstmisesse ja tootjate liitumisvõimaluste arendamisse 78 protsenti rohkem kui eelneva aasta samal perioodil ja plaanis on hoida tempot aasta lõpuni. Esimese poolaastaga oleme ehitanud juba 470 kilomeetrit ilmastikukindlat võrku. Eesmärk on kasvatada aasta lõpuks ilmastikukindla võrgu osakaalu 74,5 protsendini. Üksnes nii saame tõsta klientidele pakutava teenuse taset,» kommenteeris Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.

2023. aasta teises kvartalis lisandus võrku 2172 uut elektritootjat võimsusega 75,3 megavatti, kvartali võrdluses on võrku lisandunud tootjaid ligi 1,5 korda rohkem ja tootmisvõimsust ligi 1,8 korda rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. «Esmakordselt ületas elektritootjate võrku antud kogus 9. juunil 500 megavati piiri, kokku toodeti Elektrilevi võrgus sellel ööpäeval ligi kolmandik Elektrilevi klientide tarbitud elektrist,» sõnas Härm.

Elektrilevi võrku on esimese kahe kvartali jooksul liidetud rohkem tootjaid kui eelmise aasta samal perioodil, kuid samas on uute tootjate liitumistaotlused langustrendis. Kui 2023. aasta märtsikuus laekus 1173 uut taotlust, siis juunikuuga laekus 467. «Vaatamata taotluste mahu langemisele, on esimese poolaasta jooksul siiski laekunud taotlusi rohkem kui 2021. aastal kokku. Siin näeme madalate elektrihindade selget mõju,» tõdes Härm.