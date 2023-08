Keskkonnaministeeriumi endine kantsler siirdub Viru Keemia Gruppi

«Seoses erinevate kliimapoliitikate elluviimisega on see eriliselt tuntav meie põhiäris ehk põlevkiviõli tootmises, kuid ka uute bio- ja ringmajanduse projektide elluviimisel põrkame pidevalt vastu regulatiivseid barjääre, mis ettevõtluse arendamist Ida-Virumaal, meie tegutsemispiirkonnas, pärsivad. Seetõttu pole ühe suurtööstuse jaoks mõeldav arendusprojektide elluviimine ilma vastavate tippspetsialistideta, kes regulatsioone läbi ja lõhki tunnevad,» selgitas Asmann.

«Rohereformi juhtmõte on seisnenud selles, et uute keskkonna ja kliima säästmisele panustavate projektide elluviimisega aitame suunata ka majanduse uuele kasvule. VKG algatatud projektid on selle tugevaks näiteks, kus planeeritavad investeeringud looksid sadu täiendavaid töökohti ning edendaksid Ida-Virumaa ja kogu Eesti majandust, samal ajal pidades silmas, et üleminek ei saa toimuda üleöö inimeste sotsiaalset turvatunnet kahjustades,» kommenteeris Meelis Münt.