Hiina pangad on asunud dollareid massiliselt müüma

Kuigi Hiina riigile kuulevad pangad võivad müüa dollareid ka enda soovil või oma klientidelt saadud korralduste täitmiseks, tegutsevad Hiina riigipangad välisvaluutat müües sageli keskpanga (PBOC) käsul, eriti kui jüaan on surve all.

Kuna jüaan on viimasel ajal kõvasti väärtust kaotanud, seostatakse käimasolevat valuutamüüki just Hiina võimude käsuga. «Riigipankade dollarite müümisest on saanud uus normaalsus, mis aeglustab jüaani odavnemise tempot,» ütles üks Shanghais tegutsev kaupleja.