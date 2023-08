Rimi parandas kasumlikkust, aga käibekasv jäi turule alla

Ettevõte märgib, et tegevuskasumi marginaal on sel aastal paranenud. Aruandes tuuakse välja, et turundustegevustele kulutati vähem ning koos stabiilsete logistikakuludega ning vähenenud kadudega toetas see nii tegevuskasumi kui marginaali kasvu. Vähenesid ka energiakulud. Tegevuskasum kasvas 105 miljoni Rootsi krooni ning marginaal 1,5 protsendipunkti võrra 5 protsendini.