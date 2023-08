Hinnavõrdlus: vaata, millises kauplusteketis on koolikaubad kõige kallimad

Swedbanki rahaasjade teabekeskuse juhi Mari-Liis Jäägeri sõnul on näha, et üldine hinnatõus on mõjutanud ka koolikaupade hindu. «Kui eelmisel aastal oli võimalik vajaminevad koolitarbed soetada 17,82 euroga, siis tänavu on kooliasjade soodsaim hind augusti keskpaigas 21,66 eurot,» selgitas ta. «Seega on lapsevanematel varasemast veelgi olulisem planeerida kooli algusega seonduvaid kulutusi, teha vajaminevatest asjadest nimekiri ning osta veebi kaudu, et poes ei tekiks emotsioonioste.»