Taristuehitajad: automaks tuleb suunata teehoidu

Taristuehituse Liit toob pöördumises välja, et veel kümme aastat tagasi oli riigi teedevõrgu rahastamine seotud kindla riigikassa laekumise ehk kütuseaktsiisiga, millest 75 protsenti suunati teehoidu. 2015. aastal sidus riik aga teehoiu rahastamise kütuseaktsiisist lahti ja sellest ajast alates on riik teinud sihtotstarbeliselt teehoidu mõeldud investeeringuid varasema tasemega võrreldes üle miljardi euro vähem. Kütuseaktsiisi on viimastel aastatel laekunud üle 500 miljoni euro aastas. Riigiteede hoidu investeeritud vahendite maht on olnud sellest reeglina alla 50 protsendi - seda koos käibemaksuga, koos eurorahastusega ja koos administreerimiskuludega.