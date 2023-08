Holland vajus majanduslangusesse

«See tähendab kõige levinuma määratluse kohaselt, et Holland on majanduslanguses,» ütles CBSi peaökonomist Peter Hein van Mulligen kolmapäeval ettekandes.

Arvud viitavad ka sellele, et Hollandi majandus on neljandat kvartalit järjest stagneerunud, lisas ta.

Võrreldes ülejäänud Euroopaga on Hollandi majandus pärast Covid-19 pandeemiaga seotud langust «kiiremini ja tugevamalt taastunud», kuid viimase aasta jooksul on see pöördunud vastupidiseks, märkis ta.