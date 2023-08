Putin kaalub rubla elavdamiseks ranget kapitalikontrolli

Financial Timesi poolt nähtud ettepaneku kohaselt peaksid eksportivad ettevõtted vahetama 80% oma tuludest rubladeks 90 päeva jooksul pärast maksete laekumist. Kui ettevõtted seda ei täida, ei anta neile riigiabi.

Lisaks keelataks dokumendi kohaselt eksportivatel ettevõtetel dividendide maksmine oma aktsionäridele ja neil ei lubataks pikendada välislaene. Samuti on kavas tühistada imporditoetused, piirata valuutavahetust ja raha ülekandmist välismaale.

Financial Timesi andmetel oli rahandusminister Anton Siluanov ainus, kes juba esmaspäeval kapitalikontrolli välja pakkus.

Rubla on sel aastal odavnenud umbes 25 protsenti, mis peegeldab majanduse kasvavaid hädasid. Selle aasta alguses maksis üks dollar veidi üle 70 rubla, kuid reedel maksis see 100 rubla. Kolmapäeva õhtul maksis dollar 93,2 rubla.

Valuuta odavnemine on põhjustanud ka inflatsiooni kiirenemist. Viimase kolme kuu jooksul on inflatsioon keskpanga andmetel olnud keskmiselt 7,6%.

Lääneriikide kehtestatud sanktsioonide ja energiahindade järsu languse tõttu on Venemaa väliskaubanduse ülejääk haihtunud. Lisaks voolab kapital Venemaalt välja, kuna välisinvestorid ja -ettevõtted on riigist lahkunud. Selle tulemusena peab riik kasutama eelarvevahendeid, et toetada nõrgenevat majandust ajal, mil sõjalised kulutused kasvavad.