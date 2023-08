H&M-i tarnijaid süüdistatakse töötajate rõhumises

Tekstiilitööstus on Myanmari jaoks oluline majandussektor. Lääne moefirmadele avaldatakse aga üha suuremat survet, et nad lahkuksid madalapalgalisest riigist. Pärast Primarki ja Marks & Spenceri teatas hiljuti ka Zarat omav Hispaania kontsern Inditex, et katkestab sidemed Myanmari tarnijatega.

Ülevõtmine sõjaväehunta poolt

Neid juhtumeid, millele on viidatud valitsusvälise organisatsiooni Business and Human Rights Resource Centre (BHRRC) aruandes, jälgib H&M-i kohalik töörühm ja tehakse tihedat koostööd asjaomaste sidusrühmadega ning vajaduse korral parandatakse need, teatas ettevõte. H&M on maailma suuruselt teine moefirma Zara emaettevõtte Inditexi järel.