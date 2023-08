Carlsberg on Venemaa tütarettevõtte konfiskeerimisest šokeeritud

Taani õlletootmisettevõtte Carlsberg tegevjuht Cees 't Hart ütles kolmapäeval, et ta on šokeeritud Venemaa poolt juulis läbiviidud kaheksa õlletehase ja nende 8400 töötaja ülevõtmisest, vahendab Reuters.

Juulis avaldati president Vladimir Putini allkirjastatud dekreet, mille kohaselt Venemaa võtab ajutiselt üle Carlsbergile kuuluva Baltika aktsiad. Baltika on Venemaa juhtiv õlletootja, kelle turuosa moodustab 30%.

Dekreedi kohaselt kuulub üksus jätkuvalt Carlsbergile, kuid tal ei ole selle üle mingit mõju. Dekreet võeti vastu pärast seda, kui Carlsberg teatas, et on leidnud ettevõttele anonüümse ostja.

Carlsberg teatas juba 2022. aasta märtsis, et ta lahkub täielikult Venemaa turult pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse. Aasta hiljem teatas ettevõte, et müüb kogu oma tegevuse Venemaal.

«Me oleme kogu aeg teadnud, et Venemaal on olnud suur huvi ettevõtte vastu. Aga selline areng on siiski enneolematu,» ütles Hart kolmapäeval.