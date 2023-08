Norra investeerimisfond: kliimamuutus kiirendab inflatsiooni

Lisaks sellele trendile on «uus asi siin kliimamõju, see tähendab side kliima ja inflatsiooni vahel», rääkis ta, viidates toiduhindade tõusule.

«Kallim oliiviõli, kartulid, veiseliha, kõik need asjad, ja see kannustab inflatsiooni,» ütles ta. «Uus on see, et (kliima) mõjutab ka tootlikkust.»