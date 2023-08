GRAAFIKUD ⟩ Eestis on rikkus kiiresti kasvanud, aga kui palju on siin miljonäre?

See tähendab, et 2,1 protsenti Eesti täiskasvanutest olid dollarimiljonärid. Neile järgnes ligi 170 000 täiskasvanut, kelle rikkus jäi saja tuhande ja miljoni dollari vahele. Arvukaim grupp ehk 546 000 täiskasvanu varandus jääb 10 000 ja saja tuhande dollari vahele. Alla 10 000 dollari suuruse varade mahuga on 30 protsenti täiskasvanutest ehk 311 000 inimest. Varade mahus on arvestatud nii finants- kui mitte-finantsvarasid, millest on maha arvestatud laenud.

Eestis on rikkus täiskasvanu kohta alates 2000. aasta lõpust järsult kasvanud. Siis oli meil täiskasvanu kohta rikkus 15 831 dollarit, läinud aasta lõpus oli see kasvanud 78 777 dollarini. Tähelepanuväärne on see, et aastatuhande alguses moodustas suurema osa varadest mittefinantsvarad. Siis oli mitte-finantsvarasid nagu kinnisvara, maa, ettevõtlusvarad 13 107 dollarit täiskasvanu kohta, kuid finantsvarasid nagu hoiused, raha arvelduskontol, pensionifondide osakud ja väärtpabereid oli vaid 3299 dollarit. Ka laenud olid siis imeväiksed.

Kui rikkus on selle ajaga täiskasvanu kohta viiekordistunud, siis finantsvarad on ligi 14-kordistunud, mitte-finantsvarad 3,6-kordistunud ja laenud on suisa 25-kordistunud.